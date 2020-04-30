Беларусь введет плату за регистрацию гуманитарной помощи

В Беларуси будет введена плата за регистрацию гуманитарной помощи в Департаменте по гуманитарной деятельности администрации президента.

Такое новшество предусмотрено новым декретом, проект которого сегодня обсуждался на совещании у Лукашенко.

"Я знаю, что многие из вас переживают за то, что если мы какую-то сотую долю процента введем за регистрацию или очень жестко будем ее контролировать, значит, поток гуманитарной помощи может уменьшиться. Тогда и не надо нам такая помощь», - заявил Лукашенко.

«Все должно быть честно, принципиально и порядочно. Вы же знаете, что в основном западные страны оказывают эту гуманитарную помощь. Они всегда и везде, на всех уровнях декларируют: никакой коррупции. Все должно быть честно, порядочно и доходить до адресата. Вот мы это и должны сделать. Но полностью дебюрократизировать этот процесс", - потребовал белорусский правитель.

Кроме того, проектом декрета предусмотрено, что льготную гуманитарную помощь можно будет направлять только на социальные цели. По словам сегодня треть поступлений прямой социальной направленности не имеет: часть средств идет на укрепление материально-технической базы отдельных организаций, оплату их общехозяйственных расходов.

Также, Лукашенко потребовал ужесточить ответственность за нецелевое использование гуманитарной помощи.

"А вот меры должны быть жесточайшими. Если ты получил гуманитарную помощь из-за рубежа, и те, кто предоставляет эту гуманитарную помощь, это люди порядочные, они хотят, чтобы помощь дошла до адресата. И если эта помощь, как я уже говорил, растворяется по дороге, за это должна быть жесточайшая ответственность", - заявил он.

"Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге", - сказал Лукашенко.