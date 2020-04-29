Мозырский НПЗ в мае сократит на 50% переработку нефти из-за ремонта

Мозырский НПЗ в мае уходит на плановый ремонт, в результате чего объем переработки снизится в 2 раза по сравнению с апрелем до 0,5 млн. тонн нефти.

"В мае на Мозырском НПЗ пройдут плановые ремонтные мероприятия, они не сопряжены с остановкой завода. В планах по итогам месяца - переработка на этом заводе более 0,5 млн т нефти", - сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко (цитата БелТА).

По его словам, нынешние условия и ситуация на рынке нефтепродуктов позволяют провести ремонт менее затратно.

Как сообщалось, Беларусь в мае планирует импортировать из РФ 1,13 млн т нефти, еще 80 тыс. тонн саудовской нефти зайдут через Клайпеду.