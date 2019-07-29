Последнее обновление: 29.07.2019 10:03

Шакутин по-прежнему хочет свой НПЗ за $50 млн.

Александр Шакутин и его партнер по ООО «Интерсервис» Николай Воробей не расстались с надеждой обзавестись собственным НПЗ. Возникшая еще во времена массовой перетаможки российских нефтепродуктов идея о своем нефтехимическом производстве опять всплыла на поверхность и на этот раз оказалась подкрепленной соответствующим указом Лукашенко.

Согласно указу №280 от 26 июля 2019 года, на базе имущественного комплекса РУП "Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов" до 1 января 2024 года будут созданы новые производства малотоннажной химии и нефтехимии.

Для реализации проекта будет подписан инвестиционный договор между ООО "Интерсервис" и Министерством сельского хозяйства и продовольствия, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Объем инвестпроекта оценивается в 100 млн. рублей.

Примечательно, что одобрение проекту Шакутина сверху пришло с одной стороны накануне стартующих политических кампаний в стране: парламентских, а затем и президентских выборов, а с другой – после финансового фиаско с проектом «Европейские игры II».

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