Организации 'Белнефтехима' в I полугодии увеличили производство промпродукции на 35,6%

За январь – июнь 2018 года организации концерна "Белнефтехим" произвели промышленной продукции в фактических ценах на 35,6% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. По сообщениям пресс-службы концерна, индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил 104,2%.

Добыто 829 тыс. т нефти, или 100,9% к соответствующему периоду 2017 года. Объем переработки нефти составил 9,05 млн т, или 99% к соответствующему периоду 2017 года.

Рост производства оебспечен за счет увеличения объема производства нефтяных масел в 2,4 раза, бензина "Аи-95" – на 8,8%, топлива нефтяного жидкого (мазута) – на 26,6%, газов нефтяных – на 24,5%.