В Беларуси с 1 мая повышаются детские пособия

В Беларуси с 1 мая вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщает Министерство труда и социальной защиты Беларуси.

Повышение размера пособий обусловлено повышением величины бюджета прожиточного минимума с 1 мая 246,78 рубля или на 2,9%. Соответственно увеличиваются и пособия семьям, воспитывающим детей.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит 2467,8 рубля, при рождении второго и последующих детей - 3454,92 рубля.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере 246,78 рубля, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере 123,39 рубля.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида - 172,75 рубля, на других детей в семье - 123,39 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет 246,78 рубля (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и 296,14 рубля (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет), ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - 172,75 рубля.

Новые размеры данных выплат будут действовать до 31 июля.