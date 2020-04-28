ООН и ВОЗ призывают власти Беларуси ввести карантин

Сегодня Иоанна Казана-Вишневецкий, Постоянный координатор ООН в Беларуси сделала заявление о необходимости незамедлительных и масштабных мер по ужесточению физического дистанцирования в Беларуси.

"В дополнение к решительным ответным мерам со стороны медико-санитарных, эпидемиологических структур и правительства, направленным на тестирование, отслеживание и изоляцию, в сочетании с героическими усилиями медицинских работников теперь настало время для незамедлительных и масштабных мер по ужесточению физического дистанцирования" , - говорится в заявлении.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует внедрение мер физического дистанцирования и перенос всех массовых мероприятий.

Кроме этого, ВОЗ рекомендует внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров. ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, что касается поездок за город, в деревни и на дачи.

Меры общественного здравоохранения в масштабах всего общества, направленные на физическое дистанцирование, могут помочь предотвратить и замедлить распространение вируса. Медицинские учреждения могут использовать это время на то, чтобы подготовить ресурсы – медицинских работников, койко-места, изолированные палаты, отделения реанимации и интенсивной терапии и средства защиты для подготовки к увеличению количества случаев инфекции.

Работая как единая команда, агентства ООН, фонды и программы системы развития ООН в Беларуси отвечают на запросы Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты, наших партнеров в Белорусском Обществе Красного Креста, а также других учреждений и организаций, которые противостоят COVID-19 на передовой и обеспечивают уход и поддержку наиболее уязвимых групп населения.

Для всех нас картина ясна – COVID-19, как безжалостный убийца, атакует страны и людей. Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем.

Нет ничего более ценного, чем жизнь.

Нет ничего более тяжелого, чем потерять членов семьи, друзей, коллег или своих сограждан.

Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19. Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом.