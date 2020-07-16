Оптовая торговля в Беларуси за I полугодие упала на 8,9%, розница выросла на 2,6%

В первом полугодии 2020 года оптовый товарооборот составил 45,059 млрд. рублей и снизился на 8,9% к аналогичному периоду прошлого года. В июне оптовый товарооборот составил 7,883 млрд. рублей и снизился на 2,9% к июню 2019 года, но вырос на 8,7% к маю 2020 года.

Розничный товарооборот в первом полугодии 2020 г. составил 25,115 млрд. рублей и вырос на 2,6% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 года, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,7 рубля против 13,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота республики, в первом полугодии 2020 г. составил 23 млрд. рублей и вырос на 4,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В июне розничный товарооборот составил 4,383 млрд. рублей и вырос на 0,8% к июню 2019 года и на 4,1% к маю 2020 года.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2020 г. составил 1,137 млрд. рублей, или упал на 21,2% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.

В июне товарооборот общественного питания составил 175,6 млн. рублей и рухнул на 35,1% к июню 2019 года, но вырос на 15,9% к маю 2020 года.