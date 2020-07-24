Среднемесячная зарплата в Беларуси в июне выросла на 21 рубль

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне составила 1248,9 рубля и выросла по сравнению с маем на 21 рубль, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

Самые высокие заплаты в июне зафиксированы в таких сферах, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания – 4848 рублей, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2910,9 рубля, грузовой воздушный транспорт - 2738,4 рубля, деятельность в области телекоммуникаций - 2055,8 рубля.

Меньше всех получают работники парикмахерских и салонов красоты - 586,9 рубля, творческой деятельности и развлечений - 662,3 рубля, библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры – 699.

Средняя зарплата в Минске составила 1748,6 рубля, в Минской области - 1233,4 рубля, Гомельской - 1108,5 рубля, Брестской - 1083,8 рубля, Витебской - 1074,8 рубля, Гродненской - 1067,9 рубля, Могилевской - 1033,5 рубля.