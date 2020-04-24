Последнее обновление: 24.04.2020 14:37

МВД задержало в Минске черных риэлторов

Оперативники управления по борьбе с преступностью пресекли преступную деятельность группы так называемых черных риелторов. Задержаны 41-летний минчанин и 55-летний житель Ждановичей, сообщила пресс-служба МВД РБ

По информации оперативников, за последние десять лет подозреваемые незаконно завладели как минимум десятью объектами недвижимости в Минске. Жертвами аферы оказались социально незащищенные люди – инвалиды, одинокие пенсионеры и асоциальные личности.

«Фигуранты получали сведения о неплательщиках коммунальных платежей, после чего приходили к ним под видом риелторов и уговаривали продать квартиры. При этом в положительном принятии решения по сделке весомую роль для собственников играл вымышленный аргумент их принудительного выселения компетентными органами», - говорится в сообщении.

После продажи квартиры потерпевшим покупалось более дешевое жилье и на их банковские счета вносились незначительные суммы для создания видимости осуществления расчётов с последними. Остальной разницей в сумме, которая варьировалась от $10000 до $30000, завладевали обвиняемые.

<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование