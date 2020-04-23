Последнее обновление: 23.04.2020 14:32

Лукашенко отодвинул правительство от распределения денег в рамках господдержки

В деле оказания господдержки белорусской экономике Лукашенко отвел правительству роль консультанта, доверив именно губернаторам делить финансовый пирог.

Он сказал, что правительство определит отрасли, которые в наибольшей степени пострадают от замедления экономической активности и падения спроса, но «…это будут рекомендации губернаторам. И каким-то предприятиям, за которые правительство непосредственно отвечает».

«Если мы будем выделять какие-то денежные средства для экономики - их будут делить губернаторы, они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся - или магазин поддерживать, химволокно, или какое-то ковровое предприятие. Они правы, им там виднее, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной или столовой ложкой делить эти деньги, кому что достанется. Не надо этим заниматься. И слава богу, что регионы берут на себя эти вопросы", - заявил Лукашенко.

До выборов осталось совсем ничего. Лояльность удельных бояр не помешает…

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