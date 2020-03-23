Власти Беларуси задумались над мерами поддержки бизнеса

Правительство Беларуси собрало предложения бизнес-союзов о мерах господдержки, которую следовало бы оказать тем или иным отраслям на фоне замедления роста экономики из-за экспансии пандемии коронавируса.

Как сообщил первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой, теперь власти анализируют меры поддержки, принятые в других странах, а также возможный ущерб экономике Беларуси с тем, чтобы определиться, чем и как помочь, или не помогать вообще, ведь вдруг ущерба то и нет.

"Сейчас посекторально обсуждаем со всеми ассоциациями, наиболее пострадавшими компаниями. Идет очень активный процесс", - сказал Крутой (цитата БелТА).

"Там очень большой список (предложений). Плюс мы смотрим те решения, которые приняты европейскими странами, Россией, США. Посмотрим, может быть, что-то интересное из этих документов для себя возьмем", - добавил первый вице-премьер.

По его словам, пока рано говорить и о предварительных оценках потерь, которые понес бизнес.

"На прошлой неделе и на предприятия конкретные выезжали, и рынки мониторили, и ситуацию в небольших компаниях. Большой массив аналитической информации сейчас обрабатываем", - сообщил Крутой.