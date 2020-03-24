Правительство РБ определится с мерами поддержки экономики через неделю

Правительство Беларуси лишь 31 марта планирует определиться с мерами поддержки предприятиям и бизнесу в связи с замедлением мировой экономики из-за экспансии пандемии коронавируса.

"Минэкономики предложило довольно широкий набор инструментов, который включает и налоговые каникулы, и кредитные каникулы, и поддержку индивидуальных предпринимателей. Но я не буду забегать вперед, учитывая, что мы с коллегами еще не обсуждали эти меры. Во вторник (31 марта) правительство намерено принять уже окончательное решение о предлагаемых мерах поддержки", - сообщил сегодня премьер РБ Сергей Румас.

"Сегодня мы собираемся на первое совещание по обсуждению мер, которые предложило Минэкономики, чтобы помочь предприятиям легче пройти этот сложный период", - проинформировал премьер.

Он добавил, что по итогам следующего заседания примет необходимые решения и внес предложения Лукашенко.

"Наши дальнейшие шаги будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация", - отметил Румас.