Лукашенко соизволил развязать кубышечку ради поддержки бизнеса

Лукашенко поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса. Об этом он сегодня сказал в полях Смолевичского района.

"Не хочу сказать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе - кто вложится сам. Надо шевелиться всем", - сказал Лукашенко, отметив, что речь идет о поддержке разных секторов бизнеса.

"Наше дело работать. Пройдет немного времени, и люди оценят и поймут, кто чего стоит. Мы никакой бизнес не закрывали", - сказал Лукашенко, расценивая проблемы в экономике из-за коронавируса как некий тест на выживаемость слабых ростков негосударственного бизнеса в синеокой.