Правительство Беларуси наскребло $50 млн. на поддержку экономики

Правительство Беларуси планирует потратить около 110 млн. BYNов на поддержку падающей из-за экспансии коронавируса экономики.

Как сообщил сегодня, с опозданием в 2 дня, премьер РБ Сергей Румас, комплекс мер по поддержке экономики внесен на рассмотрение Лукашенко.

"Трудно обсчитать все меры. Могу только сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят около Br110 млн", - сообщил премьер.

Румас назвал неординарным (речь идет о белорусской реальности) разработанный комплекс мер.

"Он (комплекс) предусматривает поддержку целых секторов, в которых работают 550 тыс. человек", - пояснил премьер, сообщив, что комплекс состоит из пяти пакетов.

"Там есть целый ряд мер в сфере денежно-кредитной и пруденциальной политики, поддержка реального сектора экономики, по защите потребительского рынка", - рассказал премьер.

Румас сообщил, что правительство уже приняло ряд необходимых постановлений. "Все остальные постановления, которые изложены в этом пакете мер, будут приняты сегодня до конца дня. Они уже разработаны, проходят процедуру согласования".

Он выразил надежду на то, что «коллеги из администрации президента, Комитета госконтроля разделяют наши подходы о необходимости оказания этой господдержки и в ближайшее время внесут главе государства свои заключения".

Пока у Лукашенко и в КГК будут думать над первым пакетом, правительство уже готовит второй пакет помощи, который будет носить более точечный характер.

"Правительство уже имеет видение по второму пакету. Он будет касаться поддержки промышленности и строительства», - сказал Румас.

"Что-то мне подсказывает, что второй пакет также не будет последним. Ситуация развивается очень стремительно. И государство должно оказывать тем сферам, которые оказались в сложной ситуации, меры поддержки", - добавил премьер.