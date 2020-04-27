Власти Беларуси пообещали экономике Br5-6 млрд. фейковой господдержки

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой в вечернем эфире белорусского зомбоящика в минувшее воскресенье, ловко манипулируя терминами, понятиями и оценками, пообещал экономике синеокой поддержку в сумме, которой могут позавидовать многие развитые страны мира.

"Власти подготовили новые два пакета поддержки экономики и социальной сферы. В общей сложности на эти меры может уйти от 5 до 6 млрд. рублей", - сообщил Крутой.

Анонсированные два пакета поддержки станут такой же профанацией, как и подписанный 24 апреля указ №143, в котором много слов и совсем нет денег, что в общем то подтвердили и сам Крутой, а до него еще сам Лукашенко.

«Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять?», - сказал Лукашенко 23 апреля. «Никто не даст - это похоронить деньги», - повторил он 26 апреля

"…на сегодняшний день ни один эксперт не понимает ни глубины, ни продолжительности кризиса. Поэтому какой-то прямой раздачи денег быть не может. Все наши меры, кроме прямой поддержки медицины и граждан, имеют косвенный характер", - заявил Крутой.

Попробуем разобраться, каким образом вице-премьеру удалось нарисовать поддержку на 2,0-$2,4 млрд. Но скажем сразу: вертолетных денег белорусский бизнес не увидит.

Крутой поясняет, что речь идет о прямой и косвенной помощи. Прямая помощь – это когда население и бизнес получают реальные живые деньги, которые почти не надо отдавать. Косвенная - это когда власти машут перед носом красивыми, яркими, но пустыми внутри фантиками, от которых почему-то денег не прибавляется, но обязательства перед государством появляются.

Одной из реальных мер помощи, анонсированных премьером, станет социальная поддержка. Но не всё так просто.

"Если компании вынужденно находятся в простое, либо работники трудятся в режиме неполной занятости по инициативе нанимателя, они получат доплату до уровня минимальной заработной платы. Это примерно 100-150 рублей на каждого работника", - пояснил первый вице-премьер.

Следуя логике указа №143, в котором господдержка в виде отсрочек, рассрочек и налогового кредита полагается в основном госпредприятиям и еще немножко ИП (чтобы не ныли), можно с большой долей уверенности сказать, что социальный блок будет распространяться в подавляющем большинстве на работников предприятий, которым еще предстоит пройти долгой и извилистой дорогой, доказывая что они были в простое и из-за коронавируса, что именно такое-то количество работников нуждается в доплате и «так далее, так далее».

Впрочем, под шумок, с зарплатами накануне выборов помогут всем предприятиям, у которых и без коронавируса были проблемы с финансовой устойчивостью и выплатами заработной платы. Ведь социальная забота в данном случае вызвана необходимостью удержать среднюю зарплату на обещанном уровне и не допустить излишнего роптания электората (может и явку сорвать).

Также, по его словам, предложено усилить поддержку безработных граждан, которые во втором квартале лишились работы, и стимулировать их регистрироваться на бирже труда.

«Сейчас минимальное пособие по безработице составляет 27 рублей. Правительство предлагает увеличить его до бюджета прожиточного минимума (246,78 рублей). Если в течение трех месяцев человек будет находиться на учете как безработный, то будет получать это повышенное пособие и дважды (по законодательству) - предложение о трудоустройстве», - рассказал Крутой.

Не совсем понятно разъяснение по поводу трех месяцев: в первые 3 месяца безработный будет получать пособие в размере БПМ, а потом шиш, или первые 3 месяца он будет получать по 27 рублей и лишь потом, если ему не смогут найти работу, пособие вырастет до БПМ. Кроме того, стоит напомнить о необходимости дважды в месяц выходить на бесплатные общественные работы, иначе пособия не будет, и о том, как сложно отказаться от предлагаемой (дважды в месяц) низкоквалифицированной работы без потери этого пособия.

"Третья мера - государственная адресная социальная поддержка. Это, прежде всего, инструмент, который будет касаться семей с детьми. Там тоже доплата на каждого члена семьи будет увеличена до бюджета прожиточного минимума. Примерно 50-55 рублей на одного человека», - проинформировал он. Скорее всего, в данном случае речь идет о малоимущих семьях.

По словам Крутого, «суммарно весь этот социальный блок стоит 300 млн. рублей ($120 млн.)».

Еще к мерам прямой поддержки можно отнести выросшие расходы на здравоохранение. Но это, как бы парадоксально не звучало, не заслуга властей, а коронавируса. Как отметил первый вице-премьер, эти расходы, включая оборудование, тест-системы, защитные средства и прочее составят свыше 800 млн. рублей ($320 млн.) только по текущей оценке.

Этими деньгами учреждения здравоохранения заплатят за защитные средства, антисептик и т.д. белорусским предприятиям. Иными словами, за счет заказов будут поддержаны предприятия легкой промышленности, сохранены рабочие места. Выручка этих предприятий вырастет, а значит больше налогов, выше ВВП и много зарплатных налогов, которые вернутся в бюджет.

Ярким примером косвенной поддержки – читай профанации - станет повышение лимита гарантий государства по кредитам субъектов хозяйствования на 1,2 млрд. рублей.

«На этом фоне важнейшим направлением работы, которое нашло поддержку у главы государства, стало расширение лимита гарантий. То есть на 500 млн. рублей увеличен лимит правительственных гарантий, плюс по 100 млн. рублей на каждый регион и город Минск - лимит местных гарантий. Суммарно - на 1,2 млрд рублей по большому счету увеличен размер внутреннего государственного долга. Эти деньги будут через банковский кредит распределены между наиболее пострадавшими заемщиками», - заявил Крутой.

Какие деньги, Карл Дмитрий? Госгарантия – это не деньги, а способ ускорить выдачу кредита госпредприятию, пребывающему к тому же не в лучшем финансовом состоянии. За госгарантию надо платить. А чтобы по итогу года госдолг не вырос, то можно после выдачи срочного кредита под госгарантию, поработать с другим госбанком и выдать этому же предприятию новый кредит под залог чего-нибудь, и им же погасить ранее выданный кредит с госгарантией.

«На местном уровне это коммунальные предприятия и предприятия частной формы собственности, на правительственном уровне, в рамках специальной комиссии, вместе с Национальным банком мы будем рассматривать уже республиканские предприятия, которые наиболее пострадали», - уточнил первый вице-премьер, как будут определены достойные государственной или муниципальной поддержки субъекты хозяйствования.

А как же курсовые разницы? Неужели и здесь обман? Обмана нет, но есть конкретная заинтересованность властей пойти навстречу бизнесу (госпредприятиям). Принятый указ №143 позволяет любому юрлицу один раз без штрафных санкций изменить порядок бухучета курсовых разниц (как правило, это делает в начале каждого финансового года).

"И второе решение - мы его буквально на следующей неделе президенту отнесем - это рассрочить те разницы, которые уже накопились, на период до конца 2022 года, то есть почти на три года. Это тоже разгрузит оборотные средства наших организаций", - пояснил Крутой.

Во-первых, если сейчас заставить предприятия заплатить полностью взлетевший до небес из-за курсовых разниц налог на прибыль, то большинство из них придется потом лечить кредитами с госгарантиями. Во-вторых, если послу уплаты этого налога ситуация с курсом сменится на реверс и он начнет укрепляться, как бы не пришлось затем из бюджета возвращать излишне уплаченные суммы налога. Это было бы грустно и не по-хозяйски.

Из объяснений первого замглавы правительства выходит, что анонсированная поддержка в 5-6 млрд. на самом деле сформирована за счет кредитов международных структур, которые синеокая очень рассчитывает получить в ближайшем будущем.

"Если говорить о переговорах с МВФ, то в рамках нашей квоты это порядка 900 миллионов долларов, Всемирный банк — это переговоры примерно на 300 миллионов долларов, Европейский инвестиционный банк — это тоже примерно 300 миллионов долларов. То есть суммарно где-то примерно 2−2,5 миллиарда долларов (читай - 5-6 млрд. рублей) мы сможем привлечь от внешних кредиторов. Это будут очень хорошие цифры" – сказал Дмитрий Крутой.

«Многие из них просят, чтобы были предоставлены правительственные гарантии. Я думаю, мы на эту антикризисную меру тоже пойдем и увеличим лимит внешнего госдолга. У нас в принципе сейчас приемлемые цифры, гораздо ниже, чем в среднем по странам Европейского Союза (соотношение внешнего госдолга и ВВП)", - уточнил первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

Часть этих денег по требованию кредиторов будет обязательно потрачена на финансирование борьбы с коронавирусом, часть пойдет на финансирование (гос)банков для последующего кредитования (рефинансирования) нужных предприятий. Но львиная доля будет потрачена на обслуживание внешнего госдолга.

А как же помощь бизнесу, в том числе и частному. Еще один комментарий Дмитрия Крутого очень наглядно демонстрирует отношение государства к обязательствам оказать помощь частному бизнесу.

Указ №143 позволяет государственным и контролируемым государством предприятиям предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, за что государство в лице местных властей готово предоставить таким собственникам недвижимости налоговый кредит и снизить ставки по налогу на недвижимость и налог на землю. Мера направлена в первую очередь на то, чтобы госпредприятия не потеряли арендаторов.

В отношении частных компаний, владеющих недвижимостью, подобных мер указом не предусмотрено. Оказывается, владельцам торговых центров дана устная рекомендация поступать также.

Президент принял решение в отношении аренды госсобственности (ред. – указ №143), но при этом дана рекомендация и частным торговым центрам поступать таким же образом. Частные ТЦ говорят: мы готовы это делать. И две трети, действительно, делают. Ведь никто не хочет терять своих клиентов-арендаторов. Но есть и такие, особенно из недавно введенных, которые оказались в сложной ситуации с банками - они ведь взяли кредиты на строительство. Поэтому банкам дано указание, чтобы они по отношению к таким частным арендодателям, которые построили новые торговые центры, приняли меры по предоставлению каких-то кредитных рассрочек и отсрочек. Чтобы те потом смогли принять аналогичные решения в отношении своих арендаторов", - пояснил Крутой.

«Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет»… То есть денег не будет…