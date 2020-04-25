Власти Беларуси определись, какие виды деятельности пострадали от коронавируса

После полутора месяцев раздумий в Беларуси был принят указ об оказании поддержки экономики страны на фоне падения мировой экономики из-за пандемии коронавируса.

Указ №143 от 24 апреля 2020 распространяется далеко не на всю экономику страны, а затрагивает, в первую очередь, предприятия, которые, по мнению властей, оказались подвержены «неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации».

Из-за постоянных изменений в риторике Лукашенко было сложно понять, предприятия каких секторов экономики смогут рассчитывать на ту или иную помощь. Нов итоге власти определись: к указу прилагается перечень видов деятельности.

Как следует из документа, на поддержку могут рассчитывать предприятия, основным видом деятельности которых являются:

- производство текстильных изделий, производство одежды

- розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами: розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах; розничная торговля прочими бытовыми товарами в специализированных магазинах; розничная торговля товарами культурно-развлекательного характера в специализированных магазинах; розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки; розничная торговля в палатках, киосках и на рынках; розничная торговля одеждой, обувью и текстильными изделиями в палатках, киосках и на рынках; розничная торговля прочими товарами в палатках, киосках и на рынках

- деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта: деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном и международном сообщениях; деятельность грузового железнодорожного транспорта; деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта; деятельность сухопутного транспорта при городских и пригородных пассажирских перевозках; деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки; деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду (перемещению)

- деятельность воздушного транспорта: деятельность пассажирского воздушного транспорта; деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта; деятельность грузового воздушного транспорта

- складирование и вспомогательная транспортная деятельность: складирование и хранение; вспомогательная деятельность в области перевозок; вспомогательная деятельность сухопутного транспорта; деятельность терминалов; услуги автомобильных стоянок; вспомогательная деятельность воздушного транспорта; регулирование использования воздушного пространства; прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым перевозкам; транспортная обработка грузов; прочая вспомогательная деятельность в области перевозок

- услуги по временному проживанию: предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания; предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания; предоставление мест для проживания на территории кемпингов, лагерей; предоставление услуг прочими местами для проживания

- услуги по общественному питанию: деятельность ресторанов; обслуживание мероприятий и прочие услуги по общественному питанию; деятельность баров

- операции с недвижимым имуществом: сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества; операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; прочая деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом

- аренда, прокат, лизинг: аренда и лизинг автомобилей; аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности; аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов; аренда и лизинг воздушных транспортных средств; аренда и лизинг предметов личного потребления и бытовых товаров; аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования

- туристическая деятельность; прочие услуги по бронированию и сопутствующая деятельность

- деятельность в области офисного административного и вспомогательного обслуживания, направленного на поддержание коммерческой деятельности: организация конференций и профессиональных выставок

- образование: дошкольное образование; образование в области физической культуры, спорта и отдыха; образование в области культуры; деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств; прочие виды образования, не включенные в другие группировки

- здравоохранение: деятельность организаций, оказывающих медицинскую помощь; деятельность санаторно-курортных организаций с оказанием услуг медицинскими работниками

- творческая деятельность и развлечения; деятельность в сфере исполнительских искусств; деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий; деятельность объектов культурной инфраструктуры

- деятельность библиотек и архивов; деятельность музеев; деятельность исторических мест и зданий и аналогичных туристических достопримечательностей; деятельность ботанических садов, зоопарков, заповедников, национальных парков, заказников

- деятельность в области физической культуры и спорта; деятельность физкультурно-спортивных сооружений; деятельность спортивных клубов; деятельность фитнес-клубов; прочая деятельность в области физической культуры и спорта; деятельность по организации отдыха и развлечений

- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий; ремонт электронной бытовой техники; ремонт бытовой электрической и садовой техники; ремонт обуви и изделий из кожи; ремонт мебели и предметов интерьера; ремонт часов и ювелирных изделий; ремонт прочих предметов личного пользования и бытовых изделий

- предоставление прочих индивидуальных услуг: стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; деятельность по обеспечению физического комфорта.