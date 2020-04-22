Беларусь пошла на упрощение порядка предоставления гражданства

В Беларуси будет упрощен порядок получения гражданства, следует из поправок в закон о гражданстве.

Согласно поправкам, срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси, сокращается с семи до пяти лет.

Упрощенным порядком смогут воспользоваться: иностранцы, которые получают в стране профессиональное образование; лица, которые получили в Беларуси высшее образование и работают в стране не менее трех лет; иностранцы, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей, граждан Беларуси.

Поправки предусматривают возможность восстановления в гражданстве в случае возвращения для проживания на родину. Эта процедура не подразумевает выход из иностранного гражданства.

Предполагается, что утрачивать белорусское гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Беларуси. Эта норма не затронет родившихся в Беларуси.