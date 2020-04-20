РФ и Саудовская Аравия помирились, но борьба за рынок нефти продолжается за кадром

Саудовская Аравия и Россия ведут себя как союзники, делая совместные заявления о стремлении стабилизировать рынок нефти, но на деле продолжают войну за покупателей физических партий сырья, сообщили трейдеры и показали данные судовой статистики.

Обе страны поддержали глобальные ограничения добычи нефти в рамках новой сделки ОПЕК+ на 9,7 миллиона баррелей в сутки с мая, в том числе Россия - на беспрецедентные 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Но спрос на нефть в Европе падает из-за эпидемии коронавируса, а значит, соперничество России и Саудовской Аравии - крупнейших экспортёров сырья - обостряется на рынке Азии, который ещё заинтересован в энергоресурсах.

“Снижение цен Saudi Aramco для покупателей в Азии говорит о том, что они нацелились продавать на восток. РФ тоже сейчас рассчитывает на Азию, поскольку Европа закрыта (из-за эпидемии коронавируса). Заявления совместные делают, но за кадром идёт борьба”, - сказал источник в торговой компании.

Саудовская Аравия снизила официальные цены продажи для покупателей в Азии для нефти с отгрузкой в мае на $3 и $5 за баррель для всех сортов. В то же время цены на майские партии нефти для европейских покупателей не изменились.

Цены на майские партии для покупателей в Азии также уменьшили Ирак, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт.

Рост поставок нефти из Саудовской Аравии и предложенные низкие цены на сырьё уже ударили по российским сортам, продаваемым на рынке Азии: Sokol и ESPO Blend.

Так, июньские партии нефти Sokol подешевели до уровня скидки около $6 за баррель к азиатскому бенчмарку Dubai, а одна из партий была продана с рекордной скидкой в $8 за баррель. Грузы ESPO Blend на июнь также ушли с рекордной скидкой - $4-5 за баррель к эталону.

Саудовская Аравия продолжает активно продвигать свою нефть и на традиционном рынке российских сортов - в Европе, предлагая находящимся в тяжёлой ситуации нефтеперерабатывающим заводам выгодные условия.

В апреле поставки нефти Саудовской Аравии в Европу достигнут 29 миллионов баррелей - максимума с августа 2016 года, согласно данным судовой статистики в системе Refinitiv Eikon.

Поставки нефти Aramco, включая сорт Arab Light, наиболее близкий к российскому Urals по качеству, в апреле резко вырастут и в направлении Италии, Турции, Греции, Франции и Польши - традиционных покупателей российского сырья.

Так, польские НПЗ, которые часто пытаются снизить свою зависимость от российской нефти, хотя перерабатывают в основном именно её, в апреле не купят ни одной партии Urals через морской порт Гданьск, зато получат рекордные 560.000 тонн нефти Arab Light, показали данные судовой статистики. В мае, говорят трейдеры, морские поставки арабской нефти в Польшу останутся высокими.

“Спрос падает, и конкуренция между поставщиками обостряется. Саудовская Аравия изо всех сил старается ‘обработать’ покупателя. Вероятно, России тоже нужно подумать о каких-то специальных предложениях”, - сказал источник в европейской компании - переработчике нефти.

Saudi Aramco предложила страдающим от убытков переработчикам в Европе и Азии выгодные условия оплаты нефти, которые предполагают отсрочку платежа вплоть до 90 дней.

РФ в свою очередь имеет преимущества перед Саудовской Аравией за счёт развитой системы нефтепроводов, которые помогают обеспечить сбыт существенной доли российской нефти, говорят трейдеры.

“Российские нефтяные месторождения соединены нефтепроводами с НПЗ Европы и Азии, поставки в основном законтрактованы на длительные сроки. В отличие от Саудовской Аравии поставки этой нефти не зависят от наличия танкеров или изменяющейся стоимости аренды судов”, - сказал трейдер на европейском рынке нефти, активно работающий с российскими компаниями.