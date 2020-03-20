Кремль: Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн

Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн, у каждой страны свои бюджетные параметры, в зависимости от которых и строится политика.

Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия ни с кем никаких войн не ведет, - заявил он. - Мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведет ценовых войн».

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в интервью телеканалу РБК высказал мнение, что Россия и Саудовская Аравия ведут «ценовую войну на истощение» на рынке нефти. По его словам, это может привести только к экономическому истощению обеих стран. В выигрыше останутся США, Китай, Индия и страны Европы.

Вместе с тем, Песков частично согласился с мнением Федуна о том, что 25 долларов за баррель Brent является катастрофической для России ценой.

«Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура. В этом плане можно согласиться», - сказал Песков.

«Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее», - подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, «бывали времена, когда цена была еще ниже». Он подчеркнул, что в настоящий момент вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу год и более. «Даже если кто-то возьмется прогнозировать, вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными», - отметил Песков.

Он также сделал акцент на том, что Россия обладает подушкой безопасности для выполнения всех социальных обязательств. «Бюджет РФ посчитан по $42, поэтому, конечно, эта цена для нас неблагоприятная. Но, опять же, подушка безопасности есть, она, когда нужно будет, включится», - заверил представитель Кремля. Он добавил, что с точки зрения «краткосрочной и среднесрочной перспективы ничего страшного для нас не происходит», так как цены на нефть волатильны.

«Существует общая мировая тенденция вне зависимости от «идеального шторма», который происходит. До того, как этот триггер в виде коронавируса спровоцировал этот «идеальный шторм», и до этого налицо была тенденция к сокращению мирового потребления нефти», - добавил Песков, подчеркнув, что это очевидный факт, не относящийся к категории прогнозов.

Пресс-секретарь президента раскритиковал сообщения о возможном введении санкций со стороны США в отношении России для стабилизации на рынке нефти.

«Комментировать эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, это скорее относится к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией», - заявил представитель Кремля.

В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении России в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти.