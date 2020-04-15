Саудовская Аравия предложила Европе и Азии 3 месяца не платить за нефть

Саудовская Аравия продолжает усиливать демпинг на нефтяных рынках Европы и Азии, выдавливая российских поставщиков. Помимо рекордных скидок, достигающих 10-11 долларов к цене Brent, государственная нефтяная компания королевства предлагает клиентам беспрецедентную отсрочку платежей.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, азиатские и европейские НПЗ получили от саудитов предложение о 90-дневной отсрочке оплаты поставок.

Отложенные платежи будут оформляться через саудовские банки. Saudi Aramco «просит нас внести поправки в существующее соглашение, включив в него вексель, который в принципе даст вам возможность оплатить через банк в течение 90 дней», - рассказал Reuters представитель нефтеперерабатывающей компании из Азии.

Несмотря на сделку ОПЕК+ о рекордном в истории сокращении добычи нефти и почти безоговорочную капитуляцию России, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Саудовская Аравия, Эр-Рияд не спешит заканчивать «ценовую войну», пишет finanz.ru.

В понедельник Saudi Aramcо опубликовала прайс-лист отгрузочных цен на май, оставив в силе скидки на поставку в Северо-Западную Европу и увеличив их для Средиземноморья и Азии.

На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Super Light подешевеет на 5,5 доллара и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.

Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light - на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.

Резко снизятся цены для южно-европейских стран. Скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое - с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent.

Речь идет не о фьючерсных ценах, которые держатся на уровне 30 долларов за баррель, а спотовых, которые фиксирует маркер Dated Brent. По итогам прошлой недели его средняя цена составила 22,88 доллара за баррель. Таким образом, сверхлегкая саудовская нефть сможет поступать в Средиземноморье по 10,58 доллара за баррель.

Скидки на Arab Light увеличатся с 8,6 до 10,3 доллара за баррель (что также дает цену в 10,58 доллара за бочку), на тяжелые сорта - до 11,4 доллара.

Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка в 10,25 доллара к Dated Brent на поставки сорта Arab Light, что дает фактическую цену 10,63 доллара. Цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light снизится на 80 центов - до минус 8,9 доллара к Brent.

Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов - на 2,5-4,2 доллара за баррель.