ВВП Беларуси в январе-июне 2020 года снизился на 1,7%

ВВП Беларуси в январе-июне 2020 года составил 66,3 млрд. рублей и снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет Беларуси.

В январе 2020 года падение ВВП Беларуси составило 1,9%. За январь-февраль падение ВВП замедлилось до 0,6%, за январь-март – до 0,3%, за январь-апрель – падение увеличилось до 1,3%, за январь-май – до 1,8%.

Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111%.