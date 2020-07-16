Последнее обновление: 16.07.2020 16:39

ВВП Беларуси в январе-июне 2020 года снизился на 1,7%

ВВП Беларуси в январе-июне 2020 года составил 66,3 млрд. рублей и снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет Беларуси.

В январе 2020 года падение ВВП Беларуси составило 1,9%. За январь-февраль падение ВВП замедлилось до 0,6%, за январь-март – до 0,3%, за январь-апрель – падение увеличилось до 1,3%, за январь-май – до 1,8%.

Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111%.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование