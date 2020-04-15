Путин анонсировал новые меры поддержки экономики

Президент России в очередном обращении к гражданам страны анонсировал новые меры поддержки российской экономики в условиях коронавируса.

По словам Путина, в число наиболее пострадавших от пандемии включат малые и средние предприятия торговли непродовольственными товарами. Кроме того, малый и средний бизнес получит деньги на зарплаты сотрудникам - по 12,1 тыс. рублей на человека. При этом, государство обеспечит гарантиями зарплатные кредиты, которые смогут получить, в том числе, средние и крупные предприятия в пострадавших отраслях экономики.

Авиакомпаниям России будет оказана экстренная поддержка в виде 23 млрд рублей. Региональные бюджеты получат дополнительно 200 млрд рублей поддержки. А выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, будет освобождены от уплаты НДФЛ.