Премьер РФ назвал пострадавшие от коронавируса отрасли

Премьер РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами назвал отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, которым правительство России окажет поддержку.

В числе наиболее пострадавших от пандемии премьер-министр назвал транспортную сферу (авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов); сферу культуры, досуга и развлечений; сферу физической культуры и спорта; сферу туризма и гостиничного бизнеса; сферу общепита; сферу бытовых услуг; образовательные организации (организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения).

«Правительство будет оказывать первоочередную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет тех мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса», — сказал премьер-министр.

Глава правительства напомнил о том, что авиакомпаниям, осуществляющим вывоз россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, будет выделено 1,5 млрд руб. в качестве компенсации затрат, передает РИА Новости.

Накануне президент Владимир Путин утвердил перечень поручений в связи с распространением инфекции в России. В числе прочего президент поручил определить перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. Компаниям, которые относятся к малому и среднему бизнесу и работают в этих отраслях, будут продлены сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (кроме НДС). Также микропредприятиям продлят сроки уплаты страховых взносов.

Так, помимо компаний малого и среднего бизнеса, а также предприятий транспорта и туризма, поддержку окажут организациям общепита, работающим в сфере искусства, спорта, отдыха и развлечений, организации конференций и выставок. Также в списке образовательные организации, компании, сдающие площади в аренду, предприятия розничной торговли.