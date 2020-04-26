Лукашенко разъяснил суть господдержки в Беларуси: Денег никто не даст

Лукашенко сегодня дал понять, что господдержка экономики в Беларуси в условиях пандемии коронавируса отличается от мер, принимаемых цивилизованными странами. Если последние вливают миллионы и миллиарды долларов в государственные и частные предприятия, то в синеокой всё сводится к псевдомерам типа отсрочек, рассрочек и рекомендаций.

«Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано. Если вы будете сидеть: "Вот пандемия, дайте нам денег"... Никто не даст - это похоронить деньги», - заявил сегодня Лукашенко, обращаясь к председателю Гомельского облисполкома Геннадию Соловью.

«Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям - начиная от фарфорового завода и заканчивая "Гомсельмашем". Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас будут контракты на поставку после пандемии, мы будем думать, как вам помочь», - уточнил белорусский правитель.

Звучит примерно так, как если бы спасатель кричал бы утопающему: «Давай, сам выплывай. Если справишься, мы тебе искусственное дыхание сделаем и даже позволим за спасательный круг подержаться».