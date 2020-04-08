Кудрин оценил необходимую экономике РФ господдержку минимум в 7% ВВП

Обещанная поддержка государства экономике РФ уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству.

Но этого недостаточно: понадобятся стимулирующие меры еще на 2–3% ВВП, полагает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Общий объем обсуждаемых мер поддержки экономики и граждан за счет средств бюджетов бюджетной системы превышает 5% ВВП, включая замещения выпадающих доходов бюджетов для сохранения выполнения всех бюджетных обязательств. Прогнозируемый объем выпадающих доходов только федерального бюджета составит порядка 3–4 трлн руб.», — сказал глава Счетной палаты.

Кудрин комментировал свое недавнее заявление на совещании президента Владимира Путина с правительством, что «даже если ВВП будет падать не так глубоко, как в прошлый раз [в 2009 году], общий объем поддержки от 5% ВВП и выше, скорее всего, потребуется».

«Меры поддержки первого пакета, объявленного правительством, составляют 1,4 трлн руб., из них 500 млрд — на гарантии. Таким образом, уже прогнозируемые меры поддержки превышают 5% ВВП. Но этого недостаточно. В ближайшее время требуется дополнительная поддержка бизнеса еще на 2–3% ВВП. Таким образом, общий пакет поддержки должен быть не менее 7% ВВП», — пояснил Кудрин.

Из слов Кудрина следует, что помимо объявленных мер на 1,4 трлн руб. могут потребоваться дополнительные стимулирующие расходы еще на 2–3 трлн руб. Власти накопили перед кризисом денежную подушку на 18 трлн руб.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил 1 апреля, что на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете зарезервировано 1,4 трлн руб. В правительстве не поясняли, как могут быть потрачены эти деньги и будут ли это целиком дополнительные расходы бюджета. Сводная бюджетная роспись Минфина на 1 апреля предполагает, что в 2020 году федеральный бюджет потратит 20,8 трлн руб. — на 1,1 трлн больше, чем утверждено.

До настоящего времени правительство в основном ограничивалось мерами, не связанными с прямыми расходами. Это налоговые отсрочки, гарантии по кредитам предприятий, снижение страховых взносов для малого бизнеса и т.д. Часть мер уже взяли на себя богатые регионы. Так, Москва будет платить региональную компенсацию потерявшим работу. По данным газеты «Ведомости», второй антикризисный пакет тоже не будет включать в себя «серьезных денежных мер поддержки бизнеса». Бизнес просит более активной фискальной поддержки от властей, в частности прямых субсидий на сохранение зарплат.

По оценкам ING Bank, которые цитирует Bloomberg, пакет объявленных антикризисных мер пока составляет лишь 2% ВВП — меньше, чем в других государствах. В кризис 2009 года государство потратило около 10% ВВП, говорил Кудрин.

«Очевидно, что такие дополнительные объемы поддержки нерационально финансировать только за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответственно, можно рассматривать и увеличение государственного долга посредством дополнительной эмиссии государственных ценных бумаг», — сказал Кудрин РБК.

В настоящее время госдолг России оценивается в 14% ВВП, и это один из самых низких показателей в мире.

Согласно бюджетному правилу средства из ФНБ можно потратить только на покрытие дефицита нефтегазовых доходов относительно цены российской нефти Urals в $42,4 за баррель. Для целевой поддержки бизнеса и населения ФНБ расходовать нельзя. В 2020 году траты из ФНБ составят от 1 трлн до 1,7 трлн руб., остальной дефицит придется покрывать дополнительными заимствованиями. Bloomberg сообщал, что Минфин рассматривает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.

Кудрин считает, что бюджетное правило пока трогать необязательно. «Вопрос о необходимости внесения изменений в бюджетное правило зависит от многих факторов, в том числе тенденций дальнейшего развития экономической ситуации в стране и мире. Однако в текущей ситуации пока можно не менять бюджетного правила», — заявил он.