Власти России запускают план поддержки экономики на $4 млрд

Правительство России и Центробанк во вторник выступили с совместным заявлением, в котором объявили о введении «пакета мер поддержки» c целью «минимизировать последствия» коронавируса и обвала цен на нефть для населения и экономики.

«Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан», - признают власти: значимые экономические и финансовые показатели пока недоступны, однако уже ясно, что некоторые компании ощущают «снижение внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы» и сложности с «доступностью финансовых средств».

Правительство при тесном взаимодействии с Банком России и региональными властями «сделает все необходимое», чтобы последствия для бизнеса и населения были минимальны, говорится заявлении.

ЦБ с 9 марта «обеспечивает стабилизацию российского финансового рынка», продавая валюту из резервов для поддержки рубля. «Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям», - говорится в заявлении.

Правительство в свою очередь приняло решение о введении налоговых отсрочек для авиаперевозчиков и туристических компаний. Убытки первых, по оценке Росавиации, могут составить до 100 млрд рублей, вторые - уже потеряли порядка 27 млрд из-за массовой отмены рейсов и туров, передает finanz.ru.

ЦБ разрешает банкам не ухудшать оценку финансового положения туроператоров и авиакомпаний, продолжая кредитовать их и пролонгировать займы. Правительство предоставит госгарантии по таким кредитам. Отдельным решением ЦБ смягчил требования к банкам по кредитам производителям лекарств и медоборудования.

Кабмин «утвердит обновленный список системно значимых компаний», говорится в заявлении: оперативный штаб будет принимать решение об их поддержке в случае необходимости.

Расширяется программа льготных кредитов малому бизнесу - снимаются ограничения по отраслям и видам займов. Процентная ставка будет субсидироваться на дополнительный 1 процентный пункт. Субъекты МСП, арендующие государственное или муниципальное имущество, получат право отсрочить на 3 месяца арендные платежи.

Правительство вводит режим форс-мажора по госзакупкам. К исполнителям госконтрактов, попавшим под негативное влияние ситуации, не будут применяться штрафы, в том числе по валютному контролю - за неполучение валютной выручки от зарубежных покупателей товаров и услуг.

Для обеспечения стабильности торговой отрасли правительство будет «на ежедневной основе» оценивать запасы у ритейлеров и в случае необходимости обеспечивать им «краткосрочные льготные кредиты на пополнение оборотных средств».

Оказавшиеся на карантине граждане получат «соответствующие выплаты», говорится в заявлении. Несмотря на падение нефтегазовых доходов, которое может составить 2-3 трлн рублей по итогам года (оценка Райффайзенбанка), кабмин не будет сокращать расходы и в случае необходимости предоставит помощь бюджетам регионов.

Пакет помощи экономике будет стоить 300 млрд рублей (4,05 млрд долларов) и «будет расширяться в случае необходимости», обещают правительство и ЦБ.