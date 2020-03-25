Путин объявил о снижении вдвое ставки соцстрахования с 30% до 15%

Президент РФ Владимир Путин предложил несколько мер, направленных на защиту предприятий и их сотрудников от возможного банкротств и падения доходов.

«Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов», - сказал Путин в обращении к россиянам.

«Эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией. Вместе с тем поручаю правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке», - добавил он.

«Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды», - предложил президент РФ.

«Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев».

«В целом прошу правительство и Центральный Банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование», - сказал Путин.

«Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15%, снизить для них размер страховых взносов», - предложил президент РФ.

«Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остается прежней, 30%», - пояснил он.

«Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется "вдолгую", на перспективу. И таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам», - подчеркнул Путин.