Правительство РФ освободило малый бизнес от платы за аренду госимущества

Правительство России освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Впервые подобные меры он анонсировал 20 марта, передает РБК.

Мера принята в рамках поддержки отраслей бизнеса, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. В справке к распоряжению говорится, что аренду временно отменят для субъектов МСП, занятых в сферах: авиаперевозок, аэропортовой деятельности и автоперевозок; культуры, досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта; туризма, гостиничного бизнеса; общественного питания; организации выставок; оказания бытовых услуг; организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.

Правительство РФ 6 апреля утвердило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса. В него вошли сферы авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, спорта, общественного питания, деятельность турагентств, гостиничный бизнес, организация дополнительного образования и ряд других. 11 апреля список дополнили кинотеатрами и стоматологическими клиниками. Согласно распоряжению кабмина, заемщики, которые работают в этих отраслях, смогут потребовать изменить условия кредита, для этого нужно обратиться к кредитору не позднее 30 сентября.