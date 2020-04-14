Последнее обновление: 14.04.2020 11:56

ВВП Казахстана в первом квартале 2020 года вырос на 2,7%

Рост ВВП Казахстана в январе - марте текущего года составил 2,7%. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«По итогам первого квартала результаты социально-экономического развития страны следующие. За январь - март 2020 года рост ВВП составил 2,7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 5,1%. Годовая инфляция составила 6,4%», - сказал он, передает ТАСС.

По словам Даленова, в базовых отраслях экономики отмечается положительный рост, за исключением транспорта и услуг по проживанию и питанию.

«Международные финансовые институты отмечают наметившуюся глобальную рецессию и низкую деловую активность на фоне защитных мер против коронавируса. Наблюдается снижение конъюнктуры на основные сырьевые товары», - пояснил министр.

Рост ВВП Казахстана по итогам 2019 года составил 4,5%. В апреле министерство национальной экономики республики пересмотрело прогноз макроэкономических показателей на 2020 год и снизило прогноз роста ВВП на 0,9% - с 4,1% до 3,2%.

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