Последнее обновление: 22.01.2024 17:57

ВВП Казахстана в 2023 году вырос на 5,1%

Рост экономики Казахстана по итогам 2023 года составил 5,1%, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно информации, объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13,7% до $39,5 млрд, при этом за 9 месяцев 2023 года привлечено $19,7 млрд прямых иностранных инвестиций.

При этом количество занятых в малом и среднем бизнесе выросло на 14% (на 500 тыс. человек) до 4,3 млн человек, благодаря совместным мерам правительства, Национального банка и акимов регионов уровень инфляции удалось снизить в 2 раза до 9,8%.

"Внешнеторговый товарооборот увеличился на 2,2% и составил $126 млрд, положительное сальдо торгового баланса превысило $16 млрд", - говорится в сообщении.

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