ВВП Казахстана в январе-феврале 2020 года вырос на 3,3%

Рост ВВП Казахстана в январе-феврале 2020 года составил 3,3%. Об этом сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов на заседании правительства во вторник.

«В январе-феврале текущего года рост ВВП составил 3,3%. Положительный показатель обеспечен увеличением объемов строительства, промышленности и торговли», - рассказал Даленов, представляя итоги социально-экономического развития страны за первые два месяца 2020 года.

По его словам, рост инвестиций в основной капитал составил 11,6%. Годовая инфляция находится на верхней границе целевого коридора в 6%, передает ТАСС.

Рост ВВП Казахстана по итогам 2019 года составил 4,5%. Власти Казахстана планируют в 2020 году обеспечить рост ВВП на уровне 4,7-5%.