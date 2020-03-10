Последнее обновление: 10.03.2020 09:05

ВВП Казахстана в январе-феврале 2020 года вырос на 3,3%

Рост ВВП Казахстана в январе-феврале 2020 года составил 3,3%. Об этом сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов на заседании правительства во вторник.

«В январе-феврале текущего года рост ВВП составил 3,3%. Положительный показатель обеспечен увеличением объемов строительства, промышленности и торговли», - рассказал Даленов, представляя итоги социально-экономического развития страны за первые два месяца 2020 года.

По его словам, рост инвестиций в основной капитал составил 11,6%. Годовая инфляция находится на верхней границе целевого коридора в 6%, передает ТАСС.

Рост ВВП Казахстана по итогам 2019 года составил 4,5%. Власти Казахстана планируют в 2020 году обеспечить рост ВВП на уровне 4,7-5%.

Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование