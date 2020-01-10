Рост ВВП Казахстана в 2019 году составил 4,5%

Рост ВВП Казахстана по итогам 2019 года составил 4,5%. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе встречи с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

«В соответствии с показателями 2019 года, рост ВВП составил 4,5%. Основные драйверы - сферы строительства, транспорта, торговли, связи», - рассказал Мамин, слова которого приводятся в сообщении, передает ТАСС.

Согласно докладу премьер-министра, в 2019 году темпы роста строительной отрасли составили 12,9%, торговли - 7,6%, связи - 5,2%, транспорта - 5,1%, обрабатывающей сферы - 4,4%, горнодобывающей отрасли - 3,7%. Реальные доходы населения выросли на 5,5%, инвестиции в основной капитал увеличились на 8,5%, товарооборот составил 97 млрд долларов.

ВВП Казахстана по итогам 2018 года вырос на 4,1%.