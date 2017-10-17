Последнее обновление: 17.10.2017 16:37

За 9 месяцев рост казахстанской экономики составил 4,3%

В январе-сентябре рост ВВП Казахстана составил 4,3%, сообщил сегодня министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов на заседании правительства в Астане.

"В отчетном периоде (январь-сентябрь) экономика Казахстана сохранила набранный в январе-августе темп роста, составив 4,3%", - сказал Т.Сулейменов.

"Экономическому росту способствуют макроэкономическая стабильность и инвестиционная активность, а также благоприятные условия на внешних рынках - прежде всего это продолжающийся спрос и улучшение конъюнктуры цен на основные позиции нашего экспорта", - отметил министр.

Министерство национальной экономики Казахстана ожидает рост ВВП по итогам 2017 года на 3,4%, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост на 3,3%

В 2016 году ВВП страны увеличился на 1%.

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