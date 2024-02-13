ВВП Казахстана по итогам января 2024 года вырос на 3,9%. Об этом сообщил сегодня министр экономики республики Нурлан Байбазаров на заседании правительства.

В том числе рост в реальном секторе составил 3,8%, в сфере услуг - 3,5%, отметил он.

При этом все основные отрасли в 2023 году показали положительную динамику: строительство выросло на 13,3%, торговля - на 11,3%, услуги информации и связи - на 7,1%, транспортные услуги - на 6,9%, промышленность - на 4,3%.

Международные резервы страны составили $96 млрд. В том числе активы Национального фонда выросли за год на $4 млрд и превысили $60 млрд.

Всемирный банк ожидает роста ВВП Казахстана в 2024 году на 4,3%, в 2025 году - на 4,5%, Международный валютный фонд - на 3,1% и на 5,7% соответственно.