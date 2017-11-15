За 10 месяцев рост ВВП Казахстана составил 4% - премьер

В январе-октябре рост ВВП Казахстана составил 4%, сообщает пресс-служба главы государства по итогам встречи премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева с президентом Нурсултаном Назарбаевым в среду в Астане.

"По итогам десяти месяцев текущего года рост ВВП составил 4%. Наблюдается положительная динамика краткосрочных экономических индикаторов по всем 6 отраслям. Также до конца года ожидаем положительный эффект от реализации проектов, направленных на повышение транзитно-транспортного потенциала страны", - цитируется в сообщении премьер-министр.

Б.Сагинтаев также проинформировал главу государства об увеличении объема инвестиций в общий капитал на 6,5% за 10 месяцев текущего года. Премьер-министр отметил, что основной рост данного индикатора обеспечен за счет наращивания объемов частных инвестиций в экономику страны.

"Текущий год подходит к концу. В течение этого времени было сделано много. Мы провели ЭКСПО, саммит по науке и технологиям Организации Исламского сотрудничества. Также осуществляем проекты и в других сферах. В целом экономика показывает стабильность", - сказал президент Казахстана, слова которого приводятся в сообщении.

Министерство национальной экономики Казахстана ожидает увеличения ВВП по итогам 2017 года на 3,4%, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост на 3,3%