Население Беларуси начало проедать валютные депозиты

Население Беларуси в марте вывело около 140 млн. долларов со срочных валютных вкладов, что можно объяснить необходимостью дополнительного финансирования текущих расходов на фоне падения экономики и снижения трудовых доходов граждан. За I квартал срочные депозиты в валюте снизились почти на 3%.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте за март 2020 года снизился на $140,4 млн. или 2,27% и на 1 апреля 2020 года составил $6,0321 млрд. или 15,6972 млрд. рублей. С начала года объем срочных вкладов в валюте упал на $184,3 млн. или 2,96%.

Объем переводных вкладов населения в валюте в марте 2020 года вырос на $15,4 млн. или 1,09% и на 1 апреля 2020 года составил $1,4229 млрд. или 3,7028 млрд. рублей. С начала года объем переводных вкладов в валюте вырос на $101,1 млн. или 7,65%.

Общий объем валютных вкладов населения в марте 2020 года упал на $125,0 млн. или 1,65% и на 1 апреля 2020 года составил $7,4549 млрд. или 19,4 млрд. рублей. С начала года общий объем вкладов населения в валюте снизился на $83,1 млн. или 1,109%.

На 1 апреля 2020 года объем срочных валютных вкладов населения в 2,5 раза превышал объем срочных рублевых вкладов, а доля таких депозитов в общем объеме срочных банковских депозитов населения за март снизилась с 72,26% до 71,45%.