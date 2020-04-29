Нацбанк Беларуси уточнил методику расчет долговой нагрузки и обеспеченности кредита

Нацбанк Беларуси актуализировал и вынес в отдельное постановление подходы в расчете показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита, сообщает Национальный правовой портал со ссылкой на постановлене регулятора №100 от 31 марта 2020 года «О расчете показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита».

Согласно документу, что при оценке кредитоспособности заявителя (кредитополучателя) – физического лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, банк в случае предоставления кредита на потребительские нужды будет использовать показатель долговой нагрузки, при предоставлении кредита на финансирование недвижимости – показатель обеспеченности кредита.

Из постановления следует, что для целей расчета показателя долговой нагрузки физического лица к кредитам на потребительские нужды относятся овердрафтные кредиты, кредиты на оплату обучения, приобретение автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники; осуществление деятельности, не относящейся в соответствии с законодательством к предпринимательской деятельности (деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленная деятельность и т.д.), кредиты на условиях рассрочки и др.

Показатель долговой нагрузки рассчитывается как процентное соотношение суммы ежемесячных платежей физического лица и размера его среднемесячного дохода.

В частности, в расчет суммы ежемесячного платежа включаются ежемесячные платежи по предоставляемому кредиту, операциям кредитного характера (платежи по кредитным договорам, договорам займа с микрофинансовыми организациями, договорам факторинга, лизинга и др.), договорам о коммерческих займах (розничная продажа товаров в кредит, отсрочка или рассрочка оплаты товаров, реализуемых в розничной торговле), предоставленных физическим лицам, и др.

Показатель долговой нагрузки не должен будет превышать 40 %. Превышение установленного значения будет допускаться в отношении задолженности по кредитам (с учетом предоставляемого кредита), которая будет составлять не более 10 % от общей суммы задолженности по кредитам на потребительские нужды.

При оценке кредитоспособности физического лица при предоставлении кредита на финансирование недвижимости банк будет использовать показатель обеспеченности кредита, рассчитываемый как процентное соотношение суммы кредита и стоимости объекта недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения, и (или) суммы иного обеспечения в соответствии с договором, который не должен превышать 90 %.

Документ вступает в силу с 1 мая 2020 г.