Нацбанк Беларуси продлил сроки квалификационной оценки руководителей банков

Правление Нацбанка Беларуси предоставило председателю специальной квалификационной комиссии Национального банка, его заместителю право до 31 декабря 2020 г. продлевать до 180 календарных дней сроки проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации должностных лиц банков и иных организаций.

«Предоставить председателю специальной квалификационной комиссии Национального банка, его заместителю право до 31 декабря 2020 г. продлевать до ста восьмидесяти календарных дней сроки проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации должностных лиц банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества ”Банк развития Республики Беларусь“, аудиторов, оказывающих аудиторские услуги в банках, банковских группах, банковских холдингах, аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка, а также специальной аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к антикризисному управляющему при банкротстве банка, в том числе сроки проведения их тестирования, на основании заявления указанных лиц, предоставивших в Национальный банк документы в установленном законодательством порядке», - говорится в документе.