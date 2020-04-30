Нормативный капитал банков РБ снизился на 1 апреля на 35,1 млн. BYN

Активы банков Беларуси на 1 апреля 2020 года составили 89 552,8 млн. рублей и увеличились с начала 2020 года на 14,3%.

Доля активов в иностранной валюте увеличилась с 50,3% на 1 января 2020 г. до 55,7% на 1 апреля 2020 г. Удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физическим лицам) в активах банков на 1 апреля 2020 г. составил 70,8% (на 1 января 2020 г. – 70%).

Нормативный капитал действующих банков по состоянию на 1 апреля 2020 г. составил 11 126,7 млн. рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2020 г. на 35,1 млн. рублей.

Достаточность нормативного капитала на 1 апреля 2020 г. составила 15,1% (на 1 января 2020 г. – 17,8%) при нормативе не менее 10%. Достаточность нормативного капитала на 1 апреля 2019 г. составляла 18,1%.

Рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении на 1 апреля 2020 г. составила 10,6% и по сравнению с 1 апреля 2019 года рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении уменьшилась на 0,6 процентного пункта.

Совокупный зарегистрированный уставный фонд действующих банков с начала 2020 г. не изменился. На 1 апреля 2020 г. его величина составила 5 542 млн. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2020 г. в Беларуси зарегистрированы 27 банков, из которых три банка находятся в стадии банкротства или ликвидации, и 3 небанковские кредитно-финансовые организации. Количество банков и небанковских кредитно-финансовых организаций с иностранным участием в уставном капитале составило 19, при этом в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде превышала 50 процентов.