Последнее обновление: 12.04.2020 09:06

Узбекистан прислал в Беларусь самолет с защитными средствами, антисептиками и спиртом

Узбекистан по распоряжению президента Шавката Мирзиёева в качестве гуманитарной помощи отправил в Беларусь самолет с изделиями медицинского назначения.

Военный борт ИЛ-76 прибыл в Национальный аэропорт Минск в ночь с 11 на 12 апреля, передает БелТА.

Узбекская сторона передала одноразовые комбинезоны, респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски - всего 513 тыс. защитных изделий. Также самолетом доставили 500 тыс. погонных метров марли, 50 тыс. упаковок антисептиков и 10 тыс. л медицинского спирта.

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