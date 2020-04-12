Узбекистан прислал в Беларусь самолет с защитными средствами, антисептиками и спиртом

Узбекистан по распоряжению президента Шавката Мирзиёева в качестве гуманитарной помощи отправил в Беларусь самолет с изделиями медицинского назначения.

Военный борт ИЛ-76 прибыл в Национальный аэропорт Минск в ночь с 11 на 12 апреля, передает БелТА.

Узбекская сторона передала одноразовые комбинезоны, респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски - всего 513 тыс. защитных изделий. Также самолетом доставили 500 тыс. погонных метров марли, 50 тыс. упаковок антисептиков и 10 тыс. л медицинского спирта.