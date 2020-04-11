Власти Беларуси узаконили больничный на время самоизоляции

Минздрав и Минтруда Беларуси совместным постановлением №33/33 от 9 апреля 2020 года внесли поправки в действующие документы, позволяющие узаконить режим самоизоляции и приравнять его к больничному, что позволяет выплачивать заработную плату.

«Листок нетрудоспособности (справка) в связи с проведением санитарнопротивоэпидемических мероприятий выдается врачом-инфекционистом, лечащим врачом, лечащим врачом совместно с заведующим отделением или руководителем (заместителем руководителя) организации здравоохранения или председателем ВКК на весь период отстранения от работы или на весь срок пребывания в самоизоляции лицами, указанными в абзацах втором и третьем подпункта 3.2 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208», - говорится в документе.

Согласно документу, в случае закрытия детского сада или школы на карантин в связи с противоэпидемическими мероприятиями одному из родителей будет оформлен больничный по ходу за ребенком до 10 лет на весь период карантина.

«…лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 10 лет, посещающим учреждение дошкольного или общего среднего образования, в период проведения в указанном учреждении санитарно-противоэпидемических мероприятий, или если этот ребенок относится к лицам, указанным в абзацах втором и третьем подпункта 3.2 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208», - сказано в документе.

Также, Минздрав Беларуси постановлением №36 от 10 апреля 2020 года, принятым в развитие упомянутого постановления правительства №208, уточнил, кто относится к контактам первого и второго уровня.

Согласно документу, к контактам первого уровня относятся следующие лица, имевшие тесный контакт с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта до получения положительного результата лабораторного обследования лица, имеющего инфекцию COVID-19:

проживающие в одной квартире, одноквартирном жилом доме, комнате (блоке) общежития, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждения закрытого типа, номере гостиницы;

обучающиеся одного класса или группы, педагогические работники в учреждениях образования;

сотрудники, работающие в одном помещении;

пациенты, находящиеся в одной палате в организации здравоохранения;

работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним без использования комплекта биологической защиты;

пассажиры, находившиеся с пациентом в одном купе (купейный, спальный вагон или СВ) и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) транспортного средства железнодорожного транспорта либо занимавшие место в пределах двух рядов кресел, соседних от кресла, которое занимало лицо, имеющее инфекцию COVID-19, в салоне механических транспортных средств, воздушных судов и иных транспортных средств.

К контактам второго уровня Минздрав отнес лиц, имевших возможный контакт с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, а также работников организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним с использованием комплекта биологической защиты.