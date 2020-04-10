Последнее обновление: 10.04.2020 21:30

США выделили Беларуси $1,3 млн. на борьбу с коронавирусом

Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Беларуси $1,3 млн на борьбу с коронавирусом.

"USAID передает эти средства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ). Финансовая помощь поспособствует укреплению национальной системы здравоохранения: работе лабораторий, систем эпиднадзора и быстрого реагирования, а также повышению эффективности профилактики, контроля за распространением инфекции COVID-19 и борьбы с ней", - говорится в сообщении USAID.

«Чтобы усилить готовность к быстрому диагностированию и реагированию на случаи COVID-19, USAID также поддержит просветительские кампании в СМИ. Они расскажут, что сами люди могут сделать для предотвращения распространения вируса», - отмечается в сообщении.

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