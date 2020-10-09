Внешняя торговля Беларуси за 8 месяцев снизилась на 17,72% при положительном сальдо

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 8 месяцев 2020 года составил $44.7289 млрд. и снизился на 17.72% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров и услуг составил $22.9525 млрд. и снизился на 16.23%, импорт - $21.7764 млрд. при снижении на 19.23%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 8 месяцев 2020 года складывается положительным и составляет $1 176.1 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $438.3 млн.

Объем внешней торговли товарами за 8 месяцев 2020 года составил $36.2553 млрд. и снизился на 18.81% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров составил $17.4779 млрд. и снизился на 18.29%, импорт - $18.7774 млрд. при снижении на 19.29%.

Сальдо внешней торговли товарами за 8 месяцев 2020 года складывается отрицательным и составляет минус $1 299.5 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $1 872.5 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 8 месяцев 2020 года составил $8.4736 млрд. и снизился на 12.68% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт услуг составил $5.4746 млрд. и снизился на 8.87%, импорт - $2.999 млрд. при снижении на 18.87%.

Сальдо внешней торговли услугами за 8 месяцев 2020 года складывается положительным и составляет $2 475.6 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $2 310.8 млн.

В августе 2020 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $6.0865 млрд. и снизился на 1.23% к июлю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в августе вырос на 2.50% и составил $3.2133 млрд., импорт снизился на 5.10% до $2.8732 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в августе 2020 года сложилось положительным и составило $340.1 млн. По отношению к июлю текущего года ($107.3 млн.) в августе сальдо улучшилось на $232.8 млн. или в 2.17 раза.

Внешняя торговля товарами в августе 2020 года составила $5.0325 млрд. и сократилась на 0.88% к июлю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в августе вырос на 3.41% и составил $2.5334 млрд., импорт снизился на 4.88% до $2.4991 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в августе 2020 года сложилось положительным и составило $34.3 млн. По отношению к июлю текущего года (минус $177.3 млн.) в августе сальдо улучшилось на $211.6 млн. или 119.35%.

Внешняя торговля услугами в августе 2020 года составила $1.054 млрд. и сократилась на 2.89% к июлю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в августе снизился на 0.74% и составил $0.6799 млрд., импорт снизился на 6.57% до $0.3741 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в августе 2020 года сложилось положительным и составило $305.8 млн. По отношению к июлю текущего года ($284.6 млн.) в августе сальдо улучшилось на $21.2 млн. или 6.93%.