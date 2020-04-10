Минздрав РБ рассекретил смертельную статистику за I квартал 2020 года

В Беларуси за январь-март в стране умерли 31 039 человек, из них от болезней системы кровообращения (БСК) - 18 417, то есть почти 60%. За аналогичный период 2019 года от БСК скончались 18 977 человек.

Также, ведомство отмечает ежегодный рост числа вновь выявленных случаев онкологических заболеваний. По информации ВОЗ, в Беларуси ежедневно около 40 человек умирают от болезней, связанных с курением, в том числе онкологических.

Смертность от злокачественных новообразований за три месяца этого года несколько выросла, по этой причине умерли 4877 человек, в то время как за январь-март 2019-го - 4791. При этом 50% погибают по причине позднего обращения или позднего установления диагноза, соответственно, неблагоприятных результатов лечения.

От болезней органов пищеварения за три месяца текущего года умерли 1003 человека, нервной системы и органов чувств - 1700, мочеполовой системы - 185, органов дыхания - 577, в том числе пневмоний - 254, некоторых инфекционных и паразитарных болезней - 146, из них в связи с COVID-19 - два.

В I квартале 2019 года от пневмонии умерли 277 человек.