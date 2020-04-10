Последнее обновление: 10.04.2020 12:06

Минздрав РБ ввел ограничения на продажу лекарств, масок и антисептиков

Минздрав Беларуси своим письмом (распоряжением) №5-1-12/6361 от 9 апреля 2020 года ввел ограничения на продажу в одни руки на целый ряд медицинских изделий и медикаментов.

Установленные министерством «нормы единовременной реализации» будут действовать с 10 апреля по 1 июля текущего года.

Согласно документу, отныне аптека будет продавать в одни руки не более 40 таблеток парацетомола или арпетола, 10 капсул флустопа; 2 упаковок антисептика, но не более 1 упаковки при объёме свыше 100 мл до 1 л. Также , за раз в аптеке можно будет купить 10 масок и 5 пар перчаток.

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