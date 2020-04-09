Минобразования готовится к дистанционному обучению школьников

Министерство образования Республики Беларусь прорабатывает возможность введения дистанционного обучения для школьников.

Так, 8 и 9 апреля классными руководителями в срочном порядке проводится опрос законных представителей, на основании которого можно будет спрогнозировать уровень посещаемости школьных занятий с 13 апреля 2020 года.

На основании результатов опроса будет приниматься решение о введении дистанционного обучения школьников.

Весенние школьные каникулы официально продлены на 1 неделю – до 13 апреля 2020 года.