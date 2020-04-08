Последнее обновление: 08.04.2020 14:16

Минздрав РБ предупреждает: Парацетамол тоннами опасен для здоровья

Минздрав Беларуси просит белорусов не употреблять парацетамол пачками, указывая, что этот препарат не является витаминной смесью и его надо принимать по назначению врача.

«Безконтрольный прием парацетамола может нанести вред даже больший, чем коронавирус. Назначать этот препарат должен врач и принимать его без симптомов нельзя», - заявил сегодня в ходе видео-брифинга министр здравоохранения Владимир Караник.

«Последние две недели показали, что в Беларуси была реализована 14-недельная продажа парацетамола. Напоминаем, этот препарат нельзя принимать просто так, он не является профилактическим или витаминным», - подчеркнул министр.

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