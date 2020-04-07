В семи регионах Японии введен режим ЧС

В семи префектурах Японии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы коронавируса, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Речь идет о префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хиого и Фукуока. Режим ЧС будет действовать до 6 мая, власти регионов, где он объявлен, смогут принимать дополнительные меры для предотвращения заболевания, передает РБК.

В том числе возможно закрытие школ, ограничение посещения предприятий и других публичных объектов, хотя за несоблюдение закона не предусмотрены какие-либо правовые санкции, отмечает агентство.

«Мы достигли точки, в которой инфекция распространяется быстро и широко по всей стране, угрожая оказать серьезное влияние на жизнь людей и экономику», — объяснил свое решение премьер-министр на заседании правительства.

Ранее Абэ заявлял, что чрезвычайное положение может быть введено в указанных регионах. Он уточнял, что в префектурах Токио и Осака зафиксировали угрожающий рост числа заболевших коронавирусом и медицинские центры уже достигли критической точки загруженности.

В Японии количество заболевших коронавирусом на 7 апреля превысило 4,8 тыс. человек. Умерли с подтвержденным коронавирусом 108 заболевших.