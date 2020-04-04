Спасатели достали шесть человек из-под завалов дома в российском Орехово-Зуево

Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуево шесть человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава города Геннадий Панин.

«На данный момент шесть человек были эвакуированы из-под завалов», — сказал он. Панин уточнил, что трое из эвакуированных находятся в реанимации, а еще трое получили незначительные травмы. Один из них уже ушел домой после получения необходимой медицинской помощи, указал он.

По его словам, спасатели продолжают поиски. «Постараемся спасти еще тех людей, которые еще, возможно, находятся под завалами», — сказал Панин, передает РБК.

Подъезд пятиэтажного жилого дома в Орехово-Зуево обрушился днем 4 апреля из-за взрыва газа. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, еще четверо пострадали.

Следователи начали проверку. Они рассмотрят все версии происшествия, в том числе утечку газа и неисправность оборудования.