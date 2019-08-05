Последнее обновление: 05.08.2019 17:32

В Красноярском крае из-за взрывов эвакуируют около 11 тыс. человек

В Красноярском крае после взрывов на артиллерийском складе эвакуируют около 11 тыс. жителей Ачинска. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По словам представителя администрации, в настоящий момент проводится эвакуация всех районов, которые попадают в зону возможного поражения.

Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае в поселке Каменка Ачинского района произошли днем 5 августа. В Минобороны сообщили, что произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В результате пострадали несколько человек.

В МЧС сообщили, что эвакуацию начали в радиусе 20 км вокруг пожара, пункты временного размещения организованы в населенных пунктах Горный и Ястребово.

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